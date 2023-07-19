За його словами, потрібно підтримувати людей, які повертаються на батьківщину.

Український артист Монатік, який з початку повномасштабної війни виступає на благодійних концертах і збирає гроші на допомогу ЗСУ, неодноразово стикався з хейтом.

Користувачі мережі регулярно нагадують йому про війну в Україні і запитують, чому він в цей час перебуває за кордоном. Як виявилося, перші п'ять місяців війни артист дійсно був не в Україні, бо у нього був світовий тур. Однак після нього він повернувся на батьківщину.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він сказав, що не можна цькувати тих, хто все одно повертається в Україну. За його словами, таких людей потрібно підтримувати.

"Дивно стати заручником ситуації. Ми вже з дружиною говорили, що краще було б опинитися в Україні, а ми були за кордоном. Хтось пише втікач. Але є велика різниця між втікачем і тими, хто навпаки повертається. Тих, хто повертається, потрібно підтримати. Я самого початку війни намагався бути в інфопросторі. Бажання повернутися було, але вже після туру. На п'ятий місяць війни я був тут. Підтримую наших хлопців і думаю, що це видно", - каже артист.

Також він прокоментував вкидання про те, що "перевзувся" на початку війни. Монатік каже, що вирішив перекладати свої російськомовні пісні на українську не тому що "перевзувся", а тому, що до нього прийшло усвідомлення ситуації.

"У нас, так, в народі повелося таке, що той, хто переходить на українську, значить він "перевзувся". Я так не вважаю. Ти просто взяв і зрозумів те, чого раніше не розумів. Не можна цькувати. Це потрібно було зрозуміти самому у себе в голові. Прийти до цього. Шкода, що таким чином", - додав Монатік.

Нагадаємо, раніше Монатік зворушив листом від дівчинки.

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