Дитина передала гроші на ЗСУ, а також додала записку.

Український співак Монатік показав, що отримав від маленької дитини. Дівчинка з Сум передала артисту листівку з грошима та запискою.

"Любий Монатік! Прошу, передай мій маленький внесок у нашу перемогу. Слава Україні. Аліса, 7 років, місто Суми", - написала фломастером дівчинка.

У кумедній листівці з "очима" та "нотками щастя" вона передала 500 гривень. Вчинок дитини розчулив Монатіка, а тому він присвятив їй новий допис на своїй сторінці в Instagram.

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"Важко сльози зупинити, коли в руки потрапляють такі листи. Це величезний внесок! Дякую батькам за таке виховання. В нас неймовірне майбутнє. Алісочко! Вже все передали. Дякую за велике серце, ноти щастя і добрі справи", - написав співак.

У коментарях фани зазначили, що їх також дуже розчулив цей лист. Користувачі пишуть, що пишаються українцями та вірять у перемогу, адже з такими дітьми інакше не може й бути. Також коментатори зазначили:

"Бережи Бог наших людей, які виховують таких діток"

"Так шкода, що діти мають думати про це"

"Суми. Моя маленька землячка! Майбутнє нації".

Монатік - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Монатіка "заклювали" за концерт в день обстрілу Дніпра. Втім, співак різко відповів. Він звернувся до хейтерів та написав: "Я сподіваюся, ви це написали всім, хто дав концерт".

Згодом співак Коля Сєрга жорстко "розніс" Лободу, Потапа та Барських. "Під удар" потрапив і Монатік. Але згодом Сєрга вибачився. Він пояснив, що помилявся, коли додав артиста до свого списку зірок, яким варто набратися сміливості та стати чесними.

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