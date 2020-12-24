Актриса поділилася з фанатами новим знімком \ фото Моніка Беллуччі, Instagram

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нового фотосету.

Читайте такожМоніка Беллуччі порадувала шанувальників архівним знімкомНа фото Белуччі відображена в коротенькому в'язаному комбінезоні золотистого кольору від DolceGabbana і з розкішним капелюхом на голові в тон наряду. 

На обличчі Белуччі густий макіяж з акцентом на очі.

Фотографом виступив Себастьян Фаена, який здобув популярність, завдяки роботі з такими модними виданнями, як Harper's Bazaar, V Magazine і Vogue.

Сам знімок зроблений в Романеллі - художній галереї Флоренції.

фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка. 

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Автор: Ірина Погоріла