Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нового фотосету.
Читайте такожМоніка Беллуччі порадувала шанувальників архівним знімкомНа фото Белуччі відображена в коротенькому в'язаному комбінезоні золотистого кольору від DolceGabbana і з розкішним капелюхом на голові в тон наряду.
На обличчі Белуччі густий макіяж з акцентом на очі.
Фотографом виступив Себастьян Фаена, який здобув популярність, завдяки роботі з такими модними виданнями, як Harper's Bazaar, V Magazine і Vogue.
Сам знімок зроблений в Романеллі - художній галереї Флоренції.
Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.
Новини по темі
- Акцент на синій: Моніка Белуччі вразила мережу розкішним образом (фото)
- Сама елегантність: Моніка Беллуччі постала в строгому цибулі
- У відвертій сукні з глибоким декольте: Моніка Беллуччі постала в сексуальному образі
- Моніці Белуччі-56: найяскравіші фото соковитої моделі
- Моніка Беллуччі в компанії молодого манекенника знялася у фотосесії для модного глянцю
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram