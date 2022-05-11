Відомий шеф-кухар і телеведучий опублікував жартівливе відео, на якому йому нібито сниться згоріла Москва.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво опублікував у себе в Instagram-блозі жартівливе відео, на якому він нібито ліг спати і йому наснилося, як горить Москва. Чоловік уточнив, що сподівається, що даний сон стане віщим.

"Сьогодні приснився знову хороший сон. Тому настрій бойовий, продовжуємо працювати на перемогу", - написав телеведучий.

"Мрія кожного українця зараз", "Дай Боже", " Ой, балдію від Вас. Спасибі велике, дуже гріє душу ваша допомога і підтримка", - пишуть шанувальники Хіменес-Браво в коментарях до публікації.

Нагадаємо, 9 травня Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян. Він зазначив, що своїми діями російські солдати і політики зганьбили пам'ять бабусь і дідусів, які воювали.

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