Він зазначив, що своїми діями російські солдати і політики зганьбили пам'ять бабусь і дідусів, які воювали.

Телеведучий і кулінар Ектор Хіменес-Браво 9 травня звернувся до росіян. Він зазначив, що вони зганьбили пам'ять своїх рідних, які воювали проти нацизму. Свої думки з цього приводу Хіменес-Браво опублікував в Instagram-блозі.

"Ви зганьбили своїх предків. 8-9 травня - дні, які пам'ятають весь світ. Коли світ переміг Гітлера і нацизм. У Росії пропаганда часто перекручує, що це вони перемогли. Але не тільки вони. Насправді в цій коаліції брав участь весь союз держав в якому була Україна, Казахстан, Грузія та ін.Так і країни з інших районів світу, такі як Австралія, США, Китай, Колумбія і багато інших", - написав шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво, як і інші українці, нагадав про те, що 24 лютого цього року "Гітлер" і нацизм в особі Путіна повернувся в Україну.

"Росіяни, зрозумійте, що георгіївська стрічка заборонена, не тому що, хтось хоче осквернити ветеранів. А тому що ваші рашисти заходять з цим знаком в нашу країну і вбивають людей. Але ваша пропаганда вам цього не скаже. Україна бореться за свою нову перемогу. Ми не сумніваємося, що переможемо. Вся Україна і світ - єдині", - зазначив телеведучий.

Він додав, що російські політики і солдати зганьбили всю пам'ять про перемогу над Гітлером.

"Вони розтоптали те, за що сиділи в окопах, вмирали ваші дідусі і бабусі. Це ганьба на багато років. Як тільки перша ракета вдарила по нашій землі...",- написав Хіменес-Браво.

Телеведучий і шеф-кухар, який у своїх ресторанах займається приготуванням обідів для військових, волонтерів та біженців, додав, що вірить у беззастережну перемогу України над РФ вже в найближчому часі.

"Скоро в Україні буде 2 перемоги, а у вас жодної", - резюмував Хіменес-Браво.

Нагадавши, Ектор Хіменес-Браво звернувся до своєї мами і сказав, що повернеться додому тільки після перемоги України.

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