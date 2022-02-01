Акторка пережила булінг в дитинстві.

Українська акторка Ольга Сумська в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що в дитинстві та юні роки вона пережила цькування з боку однолітків.

"Я народилася в династії відомих акторів Сумських, і у зв’язку з цим повсякчас доводилось зіштовхуватись з неприємною поведінкою в мою сторону як в школі, так і в інституті. Повірте, мені відомо, що таке дитячий та юнацький булінг. Знущання, заздрість і неприємні виказування позаочі, - все це було", - розповіла акторка.

Також вона дала пораду молодому поколінню, яке часто не замислюється над тим, як боляче можуть зачепити слова.

Читайте такожСофія Ротару перехворіла на коронавірус: "Омікрон" дав ускладнення"Я би порадила молодому поколінню бути обережним до висловлення думки щодо інших, адже вона може боляче зачепити. А тим, хто вже зіштовхнувся з гострими висловлюваннями, хочу сказати, щоб поважали і вірили в себе, не слухаючи погане на свою адресу", - додала Сумська.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розкрила секрет шокуючого схуднення.

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