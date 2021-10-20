Зірка зазначила, що дуже часто у стосунках зустрічаються ринкові підтексти, в яких хтось завжди віддає більше тільки для того, щоб бути хорошим.

Українська актриса і героїня реаліті-шоу "Холостячка-1" Ксенія Мішина, яка в липні оголосила про розставання з Олександром Еллертом, написала пронизливий пост про токсичні стосунки, які можуть вбити.

Про це повідомляється на її особистій сторінці в Instagram.

Артистка неодноразово заявляла, що була жертвою домашнього насильства. З батьком свого сина Платона вона розлучилася, коли була вагітна. Нині чоловік не бере участі в житті спадкоємця і не допомагає фінансово. Незабаром у актриси з'явився заможний молодий чоловік. Але після кількох щасливих місяців чоловік став принижувати та ображати кохану, а згодом підіймав руку.

Для Мішиної тема токсичних стосунків залишається болісною. Вона вирішила висловити свою думку з цього приводу і вберегти багатьох дівчат від необдуманих вчинків.

"З дитинства нас вчили тому, що віддавати, ділитися, допомагати це добре. Ти хороший, якщо зробив щось хороше. А якщо ти хороший - ти коханий. Дивна схема ринкових стосунків, яка одного разу може тебе вбити.

І ось ми тут і там поступаємося, терпимо, миримося, чекаємо в очікуванні дива. Чекаємо, що настане той момент, коли наші хороші справи переважать чашу терезів і нарешті настане нагородження і ми зануримося в щастя. На цьому слизькому шляху ми підтримуємо себе фразами "що не вбиває, робить нас сильнішими" і вони навіть допомагають. Але ми продовжуємо страждати, не отримуючи нічого натомість. Адже ми віддаємо, тому що хочемо бути хорошими та в 99% випадків нас про це ніхто не просив. А значить єдиний, кому ця жертва була потрібна - це ти сам. Замкнуте коло, в якому обов'язково настає момент розчарування. Гнів і агресія беруть управління нами у свої руки й тут би стрепенутися, усвідомити, що я йду не туди. Але з дитинства нас вчили "хороша дівчинка, не б'ється, не кричить, не злиться і не лається". І знову крива логіка. І ми заходимо на нове коло: вина за те, що випробували злість і агресію до інших або навіть до себе, неважливо...", — написала телезірка.

За словами знаменитості, вихід з такої ситуації є, "потрібно обрати себе". Вона впевнена, що тільки в такому випадку людина відчує себе щасливою і вільною.

Шанувальники знову відзначили мудрість і усвідомленість Мішиної: "Як же ці слова зараз в точку", "Дякую, Ксюшо, за думку-пост", "Дякую за ці слова! І за ваш шлях", "Чудова", "Чарівні слова".

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина знялася в спокусливій фотосесії. У кадрі зірка постала в стильному костюмі, надівши піджак на голе тіло. Тим самим вона засвітила оголені груди.

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Автор: Каролина Гайдук