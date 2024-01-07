Тепер про їхні стосунки відомо напевно.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зовсім недавно розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією. З тих пір він часто з'являвся в компанії різних жінок.

Йому приписували романи з безліччю дам, проте виявилося, що його серце зайняте моделлю на ім'я Анастасія.

В інста-сторіз Мурат поділився романтичним відео зі своєю коханою, на якому вони прогулюються за ручку по березі моря, а потім обіймаються і ніжно цілуються.

Відео дня

Варто відзначити, що Налчаджіоглу досі мовчить про розлучення з другою дружиною Лілією Реус. Офіційно він нічого не підтверджував, проте позбувся доказів шлюбу в соціальних мережах. Реус зробила те саме.

До слова, першою дружиною Мурата була опальна співачка Ані Лорак, з якою він виховує дочку Софію. З екс-дружиною Налчаджіоглу не спілкується через різні політичні погляди - він підтримує Україну, а Лорак - Росію.

Нагадаємо, раніше інсайдер розповів, що Мурат Налчаджіоглу розлучився з Лорак і Реус через свою невірність. За його словами, бізнесмен зраджував обом дружинам. До того ж батьки Мурата несерйозно ставилися до його обраниць.

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