Обидва його шлюби були невдалими.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу двічі був офіційно одружений. Першою його дружиною була опальна співачка Ані Лорак, а другою - візажистка Лілія. З другої він не пробув у шлюбі і року.

Як виявилося, Налчаджіоглу любить розгульне життя. Інсайдер видання "Обозреватель" повідомив, що Мурат заробляє гроші і витрачає їх на розваги, в тому числі і на інших жінок.

Також інформатор розповів, що батьки Мурата ніколи серйозно не сприймали його обраниць.

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"Батьки Мурата ніколи не сприймали Лорак серйозно і навіть не вважали її дружиною сина. Вони ставилися до неї як до іграшки, з якою не нудно, тому що зірка і при грошах", – поділився інсайдер.

Він додав, що батьки Мурата - впливові в Туреччині люди, тому він постійно крутиться в компаніях багатих людей.

"Він вміє знаходити впливових друзів з вищого світу з великими грошима. Входить в елітну тусовку в Туреччині за рахунок батьків, які трохи вище середнього класу. Мурат вміє заробляти, але не вміє масштабувати заробітки і накопичувати. Сім'я Мурата має гроші, а сам Мурат заробляє чисто на "потусити", – додав Інсайдер.

Нагадаємо, раніше Мурат Налчаджіоглу підігрів чутки про роман з учасницею "Холостяка".

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