Вони відвідали благодійний івент.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу з'явився на світському заході з новою жінкою. На тлі чуток про розлучення з візажисткою Лілією Реус він вийшов у світ з продюсером Лілією Кіш.

Вони сфотографувалися разом на благодійному івенті. Лілія була одягнена досить стримано - в темних відтінках. Мурат також вирішив одягнути чорні штани, піджак і оливкову сорочку.

У кадрі Налчаджіоглу обіймає Кіш, а вона однією рукою притримує піджак.

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"Зі своїм другом Муратом", - підписала фото Лілія.

Варто відзначити, що на благодійному заході не було Лілії Реус - другої дружини Мурата, з якою він одружився в 2023 році. Ймовірно, пара дійсно розлучилася через чотири місяці шлюбу. Хоча ні Мурат, ні Лілія не коментують свої стосунки, а тільки натякають на те, що у них стався розлад.

До слова, першою дружиною Мурата була опальна співачка Ані Лорак, з якою він виховує дочку Софію. Відомо, що дівчинка живе з мамою в Росії, але і з батьком вона періодично бачиться. Нещодавно вони разом були в Туреччині - на батьківщині Налчаджіоглу.

Нагадаємо, раніше дружина екс-чоловіка Ані Лорак вийшла в люди без обручки.

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