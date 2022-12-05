Олександр Волошин здав аналізи, але результат виявився невтішним.

Український блогер Олександр Волошин поскаржився на проблеми з щитовидною залозою. Він розповів, що місяць тому здав аналізи, після чого йому призначили курс лікування.

Однак прийом вітамінів не вирішив цю проблему. Це з'ясувалося після повторної здачі аналізів. За словами Волошина, двоє з чотирьох аналізів у нього погані.

"Місяць тому у мене щось було не ок зі щитовидною залозою. Мені прописали курс вітамінів, я пропив і здав аналізи повторно. Тепер у мене двоє з чотирьох аналізів х*рові... Може у когось було таке, тому що знаю, що щитовидка - це серйозно", – розповів Волошин в інста-сторіз.

Відео дня

Він додав, що дуже переживає з приводу стану свого здоров'я.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер шокувала кадрами, як вона в сльозах бореться з панічною атакою. Вона неодноразово розповідала, що через війну у неї з'явилися панічні атаки. Вони то частішають, то пропадають.

Вас також можуть зацікавити новини: