Анна Трінчер неодноразово розповідала, що через війну у неї з'явилися панічні атаки. Вони то частішають, то зникають.

Українська співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер поскаржилася на панічні атаки, які почастішали на тлі стресів. Нещодавно зірка навіть показала кілька кадрів, які зробив її чоловік Олександр Волошин під час чергового нападу.

На відео видно, що дівчина плаче, у неї трясуться руки, вона не може заспокоїтися. Трапилася панічна атака через те, що зірка забула вдома назальні краплі.

"Мені здавалося, що я вмираю... При тому, що це десь 15 хвилин в такому стані", - поділилася Трінчер.

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Вона додала, що в цей час поруч був чоловік, який намагався допомогти. Анна якийсь час навіть задихалася. Небайдужий перехожий допоміг дівчині і сходив в аптеку, поки чоловік був поруч і намагався її заспокоїти.

"Чесно, саму себе шкода... Нам допоміг хлопець, який побіг за водою і краплями для носа, тому що саме тому я почала задихатися", - написала знаменитість в stories.

Нагадаємо, Трінчер в розпачі розповіла про складний період в житті.

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