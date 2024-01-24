Блогерка поки не прокоментувала цю ситуацію.

Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович зараз разом з маленьким сином і подругою Аліною Френдій відпочиває на Мальдівах. Разом з ним розважається і чоловік Тані - Андрій Гонковський.

Як повідомляє "Таблоїд", Гонковський виїхав за кордон як волонтер. Він повинен був відправитися до Польщі на благодійний захід, але опинився на Мальдівах зі своєю сім'єю.

У мережі відзначили, що в кадрі однозначно спиною до камери сидить Тетяна. У такій же сукні вона публікувала фото днями.

Відео дня

"Ми повинні цьому надати розголосу, тому що такі вчинки будуть викликати підозри і до справжніх людей, які працюють на благо нашої країни. Під час війни це великий злочин прикриватися допомогою для фронту, щоб погріти свою ср*ку", - пишуть в мережі.

Також підписники Пренткович кажуть, що вона видаляє їхні гнівні коментарі і блокує за питання про чоловіка.

Крім того, видання "Таблоїд" вже звернулося за коментарем до Пренткович, проте ні вона, ні її чоловік не коментують поки дану ситуацію.

Нагадаємо, раніше Ксенію Мішину захейтили за відпочинок на Балі.

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