Інцидент стався на острові Самуї.

Українська актриса Ксенія Мішина під час відпочинку в Таїланді потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Вона разом з сином вирушила на острів Самуї, де орендувала автомобіль. Під час руху в неї врізалася інша машина.

"Прилетіли ми знову на Самуї, тут будемо кілька днів, а потім додому. Не встигла я виїхати з аеропорту на орендованій машині, як мені врізалися в зад", - поділилася актриса.

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Однак вона відразу ж заспокоїла шанувальників і сказала, що з нею все добре. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Варто відзначити, що Мішина полетіла в Таїланд майже на місяць. Разом з сином і подругою вона весело проводить час і їздить на екскурсії.

При цьому днями їй стало зле. Більш того, Мішина була змушена лежати під крапельницею. Вона розповіла, що з'їла бактерію, через що у неї піднялася висока температура. Її одразу ж госпіталізували. Через це актриса ледь не запізнилася на літак.

Нагадаємо, раніше Ксенію Мішину захейтили за відпочинок на Балі.

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