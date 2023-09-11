Волошин поки не розкрив всі подробиці події.

Чоловік української співачки Ані Трінчер - Олександр Волошин - потрапив в "мавпятник". На своїй сторінці в Instagram він показав, як сидить "за ґратами".

За його словами, він хотів допомогти людям, проте потрапив до поліції. Правоохоронці, як розповів Волошин, дали йому телефон буквально на 15 хвилин, щоб він міг зв'язатися зі своїми адвокатами.

"Ніколи не думав, що у мене будуть проблеми через те, що я хочу допомогти людям", - написав Олександр в інста-сторіз.

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Шанувальники забили на сполох і спробували дізнатися у Волошина що сталося. Однак він сказав, що пізніше все пояснить, якщо його сьогодні випустять з дільниці.

"Зараз має бути допит", - додав блогер.

Варто відзначити, що Олександр Волошин неодноразово відрізнявся пранками, через які ставав мішенню хейтерів. Чи дійсно він потрапив в поліцейську дільницю або це розіграш - стане відомо пізніше.

Його дружина Анна Трінчер поки ніяк не відреагувала на цей інцидент.

Нагадаємо, раніше Трінчер розповіла про кризу у стосунках з Волошиним. Вони навіть звернулися за допомогою до психолога, який порадив їм роз'їхатися. Однак, як зізналися знаменитості, це не пішло їм на користь. Вони почали віддалятися одне від одного.

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