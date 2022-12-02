У травні цього року російські окупанти вдарили по музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді він згорів дотла.

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року здобув перемогу на Євробаченні, взявся відновлювати музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Туди навесні цього року прилетіла російська ракета. Зараз артисти перерахували 330 тисяч гривень, щоб допомогти музею.

Відомо, що артисти заробили гроші на концерті. Нещодавно вони були в США з великим туром. Там вони придумали ідею - продати новий контрабас Саші Кондратюка. Реалізували це у Вашингтоні, де провели аукціон.

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Ось як цю ініціативу прокоментував фронтмен колективу Олег Псюк:

"Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з'явилася ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, і отримати чималу суму. Це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо і далі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям".

Обстріл Сковородинівки у травні 2022 року: подробиці

Через обстріл російських окупантів у ніч з 6 на 7 травня цього року було знищено Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка. Після обстрілу будівля загорілася і вигоріла практично повністю.

В результаті того, що сталося поранення отримав 35-річний син директора музею, який вночі охороняв приміщення.

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra шокував історією, як його змушували писати реп російською.

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