Він зазначив, що у них періодично виникають сварки.

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник вперше заговорив про розлучення з дружиною Христиною, з якою виховує трьох синів. Він зазначив, що у них, як і у всіх, є сварки, зопалу вони навіть можуть сказати щось занадто емоційне одне одному.

При цьому Решетник каже, що йому дісталася найкраща дружина і він навіть уявити не може, як це вони можуть розлучитися.

"Ми можемо, коли сваримося, сказати що-небудь на емоціях, але я забороняю собі, творчій людині, далі візуалізувати. Мабуть, наодинці, кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях. Але складно уявити. Ти живеш у щасливій родині, з прекрасними дітьми, і переміщаючись у своїй фантазії в іншу реальність, ти залишаєшся духовно тут, в цьому щасті", - зазначив Решетник в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ведучий додав, що у його дружини найкращі якості. Він розуміє, що другої такої жінки в його житті не буде, тому він навіть не збирається нікого шукати.

"Я їй говорив, і завжди кажу, Бог, коли розподіляв якості для жінки, він орієнтувався на якості моєї дружини. Це не пафосні слова. Я не знайду кращої за неї. І не шукаю", - каже Григорій.

Однак Решетник не виключає, що сама Христина рано чи пізно може захотіти розлучення.

"Звичайно, ми дорослі люди. Ростуть діти. Христина Дмитрівна, як я кажу, скаже мені допобачення-телебачення", - зазначив ведучий.

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