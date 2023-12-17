За словами блогера, він готує нову пісню з іншою співачкою.

Блогер Богдан Беспалов розповів секрет Олександра Волошина. За його словами, Волошин готує дует з головною конкуренткою своєї колишньої дружини Ані Трінчер - співачкою SKYLERR.

Як розповів Беспалов на своєму YouTube-каналі, Олександр продумав шлюборозлучний процес з Трінчер. Більше того, як зазначив блогер, Волошин є королем агресивного маркетингу.

"Аня буде розчарована, тому що вона не знає про цю колаборацію. Сьогодні ми з вами зливаємо такий ексклюзивчик, якого поки що ніде немає. Так, у Саші є плани на свою подальшу музичну кар'єру і зупинятися на досягнутому він не збирається", - сказав Беспалов.

Варто відзначити, що Олександр Волошин є не тільки успішним бізнесменом і блогером, а й співаком. Він вже встиг випустити кілька пісень, які стали хітами. Наприклад, "Біла ніч", "Зорі", а також дует з екс-дружиною Трінчер "Лише ти і я".

Розлучення Волошина і Трінчер

Нещодавно стало відомо, що Волошин і Трінчер розлучаються. Вони випустили спільне відео, в якому розповіли, що останні півроку були кризовими. Волошин зізнався, що перегорів у цих стосунках, тому, щоб не мучити Трінчер, вирішив розлучитися.

Відзначимо, шлюборозлучний процес був болісним для пари. Вони обидва не могли стримати своїх сліз. При цьому Олександр зазначив, що примирення між ними все ж може бути. Він не виключає, що вони знову зійдуться.

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