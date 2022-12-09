Наталія Васько заявила, що українці весь час "одягають на себе одяг жертви".

Популярна українська актриса Наталія Васько висловилася з приводу українців і війни в нашій країні. За її словами, головна проблема українського народу в тому, що нам нібито подобається бути жертвами.

Вона згадала, що після 2014 року українці продовжили слухати російську музику і дивитися російські серіали. Васько відзначила і те, що після початку війни на Донбасі українські режисери запрошували росіян для зйомок у кіно. Таким чином всі закривали очі на агресію Росії.

"Ми винні. Це якесь садо-мазо. Ми весь час одягаємо на себе одяг жертви. Таке відчуття, що нам подобається бути жертвами. У Курбаса є, де він цитує Франка: "От би українці були більш характерними, а не такими, які підлаштовуються", – сказала Васько в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Наталя додала, що одразу потрібно було відмовитися від усього російського.

Хто така Наталія Васько

Наталія Васько народилася у Львівській області. Є актрисою Київського Молодого театру. Здобула популярність завдяки зйомкам в таких серіалах як "Як довго я на тебе чекала", "Кріпосна", "Таємна любов", "Слідча Горчакова" та інших.

Раніше УНІАН повідомляв, як російський актор родом з України Родіон Юрін підтримав окупацію рідного Маріуполя.

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