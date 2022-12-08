Родіон Юрін приїжджав до Маріуполя, де допомагав окупантам.

Українська актриса Олеся Жураковська переказала розмову зі своїм колегою Родіоном Юріним. За її словами, він підтримав окупацію рідного Маріуполя і заявив, що вона нічого не розуміє.

У програмі "ЖВЛ" Жураковська зізналася, що після цієї розмови з Юріним припинила будь-яке спілкування з росіянами. За її словами, такі люди - "бруд і мотлох", вони не розуміють елементарних речей. Тому вона більше не хоче з ними спілкуватися.

"Він там (Родіон Юрін в Маріуполі, - УНІАН) з цими тварюками (окупантами, - УНІАН) бігав, якісь генератори підключав. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся? Він мені каже: "Ти не розібралася. Ти зайди там на такий-то Telegram-канал і подивися". Кажу: "Ти що, шизофренік? Навіщо мені заходити в якийсь Telegram-канал? Я тут живу", - сказала Жураковська.

Хто такий Родіон Юрін

Родіон Юрін народився в 1974 році в Маріуполі. Однак будувати акторську кар'єру вирішив в Москві, де і навчався в театральному інституті.

Активно став з'являтися на екрані в 2000-і. Широка популярність до Родіона Юріна прийшла після ролі Ігоря Михалича в серіалі "Деффчонки".

Після 24 лютого, коли Росія влаштувала повномасштабне вторгнення на територію України, підтримав країну-агресора. Він приїжджав до рідного Маріуполя, де допомагав окупантам.

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