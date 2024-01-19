Український співак YAKTAK, який здобув популярність завдяки таким хітам як "Не мовчи", "Уночі", "Наречена" та іншим, розповів про інцидент, який стався на його концерті.
Ярослав Карпук (справжнє ім'я артиста, - УНІАН) зізнався, що траплялося всяке. Але один випадок він запам'ятав найбільше. Так, під час його виступу сталася бійка.
"Одного разу прямо перед сценою дві дівчини побилися, і я прям під час пісні їх намагався зупинити. Одну відправив в один кінець зали, іншу – в інший", - розповів Ярослав в інтерв'ю УНІАН.
Він додав, що бувало й таке, що люди вистрибували до нього на сцену або обливали апаратуру водою.
Також Карпук розповів, як найчастіше з ним знайомляться шанувальниці. За його словами, нічого незвичайного вони не придумують, діють за стандартною схемою.
"Зазвичай просто пишуть в дірект в Інстаграмі або підходять після концертів, знайомляться", - додав артист.
Зазначимо, YAKTAK став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024. Він представив пісню "LaLaLa" про невзаємне кохання. 3 лютого відбудеться фінал, під час якого і стане відомо, чи буде Ярослав представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.
Нагадаємо, YAKTAK в інтерв'ю УНІАН розповів, як зважився на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, чи бачить конкурентів серед інших фіналістів, про шалену популярність, і про те, чи планує весілля з дівчиною.