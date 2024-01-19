Він намагався заспокоїти двох дівчат.

Український співак YAKTAK, який здобув популярність завдяки таким хітам як "Не мовчи", "Уночі", "Наречена" та іншим, розповів про інцидент, який стався на його концерті.

Ярослав Карпук (справжнє ім'я артиста, - УНІАН) зізнався, що траплялося всяке. Але один випадок він запам'ятав найбільше. Так, під час його виступу сталася бійка.

"Одного разу прямо перед сценою дві дівчини побилися, і я прям під час пісні їх намагався зупинити. Одну відправив в один кінець зали, іншу – в інший", - розповів Ярослав в інтерв'ю УНІАН.

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Він додав, що бувало й таке, що люди вистрибували до нього на сцену або обливали апаратуру водою.

Також Карпук розповів, як найчастіше з ним знайомляться шанувальниці. За його словами, нічого незвичайного вони не придумують, діють за стандартною схемою.

"Зазвичай просто пишуть в дірект в Інстаграмі або підходять після концертів, знайомляться", - додав артист.

Зазначимо, YAKTAK став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024. Він представив пісню "LaLaLa" про невзаємне кохання. 3 лютого відбудеться фінал, під час якого і стане відомо, чи буде Ярослав представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Нагадаємо, YAKTAK в інтерв'ю УНІАН розповів, як зважився на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, чи бачить конкурентів серед інших фіналістів, про шалену популярність, і про те, чи планує весілля з дівчиною.

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