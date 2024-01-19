Співак YAKTAK / фото Instagram

Ярославе, насамперед хочу привітати вас з тим, що ви потрапили у фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Розкажіть, як проходив кастинг?

На прослуховування я подавав декілька пісень. Коли обрали одну - запросили на живе прослуховування. Я заспівав, і потім оголосили список фіналістів, куди я потрапив. Був дуже радий.

Про що ваша пісня "LaLaLa"?

Моя пісня про любов, але невзаємну. Звучить дуже сумно, але насправді трек дуже драйвовий і запальний. Я зробив все можливе від себе і вклав всю свою енергію і внутрішній вогонь. Я зробив такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу, і вся Україна, а потім і Європа наспівувала її.

Як готуєтеся до фіналу? Чи є у вас якісь лайфхаки, як заспокоїтися та гарно виступити?

Я намагаюсь не думати про нерви, про переживання, а думати про свій виступ, про свій номер, про те, як круто запалити. Я дуже легко можу себе накрутити, ну такий я, тому стараюсь не думати про погане.

Чи встигли ви з кимось з фіналістів потоваришувати? Можливо будуть фіти?

Я знаю всіх фіналістів. З деякими вже були знайомі, з деякими не були, але вже познайомились. Поки не думав про фіти, в планах немає, але хто знає.

Кого вважаєте своїм конкурентом?

Всі фіналісти дуже круті, талановиті артисти. Я намагаюсь не думати про конкуренцію, а тільки про себе і про те, як зробити все на найвищому рівні.

Що для вас Євробачення?

Євробачення - це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився з мамою цей конкурс до самої ночі, ми голосували, вболівали. Я завжди уявляв себе там на сцені, мріяв, що колись також зможу гідно представити Україну.

Всі фіналісти дуже круті, талановиті артисти, - співак / фото Instagram

Вам всього 18 років, проте ви вже збираєте великі зали. Яким був ваш шлях до цього? 

Це не сталось в один момент, не було такого, що я прокинувся популярним. Хоча і зараз не вважаю себе таким. Я з самого дитинства брав участь у співочих конкурсах, фестивалях, виступав постійно у школі на святах. Я знав, чого я хочу і йшов до своєї мети. 

Розкажіть, чому ви обрали псевдонім YAKTAK?

Це насправді дуже довга історія. Ми з командою думали, як назватись, бо ім’я і прізвище - було би нужно, як на мене. Почали придумувати різні варіанти і серед них був "YAKTAK". Він мені тоді не одразу сподобався, але зараз вже навіть не можу назвати себе по-іншому.

Ви народилися в родині державних службовців, але пішли іншим шляхом. Чи не відмовляли вас рідні від занять музикою?

В мене бабуся і дідусь професійні музиканти, викладачі. Вони з самого дитинства привчали мене до музики, ми співали разом пісні, вони заклали мені цю любов. Але не хотіли, щоб я ставав співаком, хотіли, щоб в мене була більш серйозна професія. Але ніхто ніколи не відмовляв. Не хотіли, але все одно підтримували. І бабуся з дідусем, і батьки, вся сім’я. Дуже вдячний за це.

Яким ви були у дитинстві? 

Я був дуже активний. То там, то тут. Завжди виділявся, тому що брав участь у всіх міських заходах. Був дуже цілеспрямований, завжди чітко знав для чого я щось роблю і що це мені дасть. Мені здається, я не змінився і зараз такий самий. 

Хто допомагає вам писати пісні?

Зазвичай я пишу свої пісні сам. Але іноді співпрацюю з різними людьми, робимо дуети.  Допомагають події, які відбуваються в моєму житті, люди. Вони мене надихають. 

Зазвичай я пишу свої пісні сам, - співак / фото Instagram

Чи думали ви, що треки "Не мовчи" і "Уночі" рватимуть глядачів та чарти?

Коли я пишу пісні, я не думаю, чи вони будуть рвати чарти, чи будуть грати на радіо, чи стануть суперпопулярними. Я завжди пишу про те, що в мене на душі, про те, що я хочу сказати. Я ніколи не буду випускати пісню тільки тому, що думаю, що вона "зайде". Мені важливо, щоб пісня подобалась мені, в першу чергу. І я думаю, що люди це відчувають, і тому їм відгукуються мої треки.

Що відчуваєте, коли глядачі співають з вами в унісон?

Шалений заряд енергії. В мене всередині все перевертається, коли я бачу людей, які напам’ять знають слова моїх пісень. Я розумію, що я роблю це все не дарма. Що мої треки дійсно подобаються, і можливо, навіть, є якоюсь маленькою частинкою життя кожної людини в залі.

Який ваш кліп був найдорожчим?

Насправді всі наші кліпі не дорогі. Перші я взагалі знімав десь біля дерев, в полі. Просив друга брати свій фотоаппарат, ми виходили і робили. Не треба багато грошей для того, щоб робити музику, треба сильне бажання і тоді все вийде. Найдорожчий - це мабуть останній, на конкурсний трек на Нацвідбір - "LaLaLa". Ми знімали два дні, на багатьох різних локаціях. Подивіться обов’язково!

Чи траплялися якісь курйози під час зйомок кліпів чи на сцені?

Ой, дуже багато було різних ситуацій. Було таке, що і на сцену люди вистрибали. Один раз прям перед сценою дві дівчини побились, і я прям під час пісні їх намагався зупинити. Одну відправив в один кінець зали, іншу - в інший. Бувало, що апаратуру заливали водою. Словом, всяке було.

Чи намагалися фанатки якимось незвичним чином з вами познайомитися?

Незвичним? Та мабуть ні. Зазвичай просто пишуть в дірект в Інстаграмі, чи після концертів підходять, знайомляться. 

До речі, деякі артисти виступають перед військовими. А от вас не помічали на таких заходах. Чому не їздити?

Та ні, я виступаю. Ми нещодавно були у військовому госпіталі. Зараз плануємо поїздку на схід. Я просто не люблю говорити про таке, робити це на показ.

Чи приходять військові до вас на концерти?

Звичайно, приходять, ми і самі намагаємось запрошувати. Я відчуваю тільки повагу і безмежну вдячність стосовно військових, що я можу бути там, де я є.

Я знаю, що у вас є дівчина. Чи плануєте ви весілля?

Так далеко не загадую, але звичайно, в майбутньому.

Ярослав Карпук зі свлєю дівчиною / фото

Які у вас плани на найближчий час?

Розвивати українську музику, щоб вигнати нарешті всю російську з наших чартів. Писати круті треки, максимально конектитись з людьми. Робити концерти, щоб мати можливість допомагати нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. 