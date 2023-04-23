Виступ російського репера закінчився скандалом.

22 квітня російський репер Noize MC, який підтримав Україну ще в 2014 році, дав концерт в Кишеневі. Туди прийшли слухачі з українськими прапорами. У мережі показали відео, як охорона забрала у гостей прапори. Невідомий чоловік у чорному навіть кинув синьо-жовтий прапор на підлогу.

Noize MC відреагував на це досить гостро. Він зупинив виступ і заявив, що не продовжить співати, поки прапори не будуть повернуті власникам. Після цих слів люди із залу почали кричати "Ні війні!"

Реакція соцмереж

"Взагалі, це питання до організаторів. Охороні сказали відбирати прапори - вони виконують. А ось хто дав вказівку - великий провокатор"

"У випадку Нойза абсолютно не згоден з тим, що він провокатор. У минулому році він разом з Монеточкою (російська співачка, яка виступила проти війни, - ред) влаштовував серію благодійних концертів, гроші зібрані на яких йшли на допомогу українським біженцям, плюс він чітко у всіх інтерв'ю висловив свою антивоєнну позицію"

"Нойз відмовився продовжувати концерт, поки не повернуть прапори"

"Це протест! Проти країни терориста, проти його представників, які ходять як з писаною торбою зі своєю "нивсётакоднозначностью"

Нагадаємо, нещодавно Noize MC випустив потужну пісню про російську пропаганду.

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