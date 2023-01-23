Артист згадав, як у серпні 1991 року на всіх телеканалах транслювали "Лебедине озеро", оскільки телебачення не розуміло що показувати.

Російський репер Noize MC представив потужний трек про російську пропаганду, згадавши, як в серпні 1991 року на всіх телеканалах в подиві транслювали "Лебедине озеро".

"19 серпня 1991 в Москві - спроба захоплення влади через оголошення воєнного стану. Телебачення, не розуміючи що йому показувати, повторює і повторює балет "Лебедине озеро". Путчисти сподівалися зупинити розпад СРСР, але тільки прискорили його, і знаменитий балет Чайковського виявився акомпанементом радянській агонії", - такими словами диктора з новинного сюжету починається кліп.

У своїй пісні Noize MC співає: "Нах с экранов соловьев, пусть танцуют лебеди". Також там є рядок "Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди!", що є натяком або на бажання репера побачити смерть Путіна, або на бажання побачити держпереворот в Росії.

Про кремлівські наративи артист заспівав наступне:

"Моя страна поднялась с колен

Во весь свой отрицательный рост

Я отрицательно согласен со всем

Вот мой ответ на твой невопрос".

У кліпі він показав кадри зі свого концерту. На відео видно, як у залі повно глядачів з українськими прапорами.

Також Іван Алексєєв (справжнє ім'я Noize MC, - ред) показав, що записував дану пісню в автомобілі.

Нагадаємо, Noize MC давно дав зрозуміти, що він виступає проти війни і підтримує Україну. За це, а також за його антивоєнні пісні в Росії репера оголосили іноагентом.

Вас також можуть зацікавити новини: