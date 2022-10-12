Раніше росіяни залишали Пугачовій гнівні звернення, але цього разу за неї "вписалися" шанувальники.

На Красній площі в Москві з'явилося нове звернення до Алли Пугачової, яка нещодавно вдруге виїхала з країни-агресора. Цього разу до неї публічно звернулися шанувальники і заявили, що вони її люблять.

Так, до Пугачової звернулися люди, що підтримують її позицію щодо війни в Україні. У небі з'явився напис: "Алло, ти найкраща! Ми тебе любимо!".

Зазначимо, вперше до Алли Пугачової публічно звернулися з будівлі телецентру Останкіно після того, як вона покинула Росію в перші дні повномасштабного вторгнення.

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"Алло, добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх за*бала", - з'явився напис на будівлі.

Так зірці вирішили помститися за те, що її чоловік відкрито підтримав Україну, а вона промовчала, очевидно, погодившись з його позицією. Потім подібний гнівний напис з'явився ще раз, після повернення Пугачової до Росії. Вдруге він був з відсиланням до того, що на батьківщину іменита співачка повернулася без Максима Галкіна.

І втретє до неї звернулися вже шанувальники після того, як вона знову виїхала з РФ, бо її дітей почали цькувати в школі через засудження зіркової пари злочинного режиму Кремля.

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