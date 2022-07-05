Телеведуча показала листування з поліцейським у своїх соціальних мережах.

Українська телеведуча Леся Нікітюк виставила в Instagram відео, яке знімала за кермом автомобіля. Серед її підписників виявився поліцейський, який помітив порушення правил дорожнього руху.

Співробітник правоохоронних органів написав їй про це в особисті повідомлення: "Лесю Іванівно, я, звичайно, вас безмежно люблю і поважаю, але моє професійне око поліцейського помітило порушення правил дорожнього руху".

На таке повідомлення Нікітюк відповіла досить лаконічно: "Так я ж заплатила".

Вона додала, що завжди оплачує штрафи і поповнює державну казну.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк повідомила про трагедію. Під час війни загинув молодий хлопець Рінат, з яким вона познайомилася під час зйомок програми Ле Маршрутка в Маріуполі.

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