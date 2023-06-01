Чоловік ображав дівчину і погрожував зброєю.

Українська інтерв'юерка Раміна Есхакзай поділилася з шанувальниками шокуючою новиною – на Подолі до неї підійшов озброєний чоловік та почав ображати її.

Причиною такої його поведінки стало те, що блогерка припаркувалася в недозволеному місці і втекла в укриття, коли пролунав сигнал повітряної тривоги.

Коли вона повернулася, побачила, що її авто забирає евакуатор через неправильне паркування. У цей момент до неї підійшов чоловік. Він почав нецензурно висловлюватись на її адресу і лякати пістолетом, який тримав за поясом.

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"Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе диво намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводяться в кращих традиціях "нових росіян". У мене все ок", - сказала Раміна.

Вона додала, що вже сплатила штраф і забрала машину.

Нагадаємо, раніше неадеквати напали на українську актрису Анну Кошмал. Пізно ввечері вони намагалися витягнути її з машини, коли вона поверталася додому. Дівчина дуже злякалася.

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