Актриса розповіла, що вона дуже злякалася.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла, що на неї напали. Агресивні чоловіки намагалися "витягнути" її з машини.

У Stories свого Instagram Кошмал показала, як вона приходить до тями після жахливого інциденту. Актриса займається йогою та намагається відпустити негативні емоції.

"Учора пізно ввечері по дорозі додому на мою машину напали двоє агресивних і неадекватних чоловіків. Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини, один з них перекрив мені своїм позашляховиком дорогу, щоб я не змогла проїхати", - розповіла Кошмал.

На щастя, актрисі вдалося врятуватися. Вона змогла поїхати. Це сталося завдяки тому, що поруч з'явилися люди. Нападників налякало те, що їхній злочин побачать свідки.

"Сказати, що я злякалася - нічого не сказати. Я все ж проїхала, бо з'явилися свідки. Але довго не могла прийти в себе", - зізналася зірка "Сватів".

Актриса зазначила, що хоче залишити усі свої проблеми на килимі, на якому вона займається йогою. Чи звернулася вона до поліції - невідомо.

Анна Кошмал і "Свати" - що відомо

Українська актриса, яка народилася та мешкає у Києві, стала відомою завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати". Після початку повномасштабної війни, яку понад рік тому розв'язала Росія, Кошмал засудила путінську агресію.

На відміну від інших акторів з серіалу, таких як зрадниця Тетяна Кравченко, яка перейшла на бік ворога, Кошмал виступає проти війни. Відомо, що російську агресію також підтримує ще одна зірка "Сватів" - актриса Олеся Железняк.

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