Його не стало під час виконання бойового завдання.

4 жовтня 2023 року стало відомо про загибель івано-франківчанина Андрія Чепіля - українського музиканта, пластуна та активіста. Він воював на Запорізькому напрямку у складі 47-ї окремої бригади "Магура".

Ще в 2014 році, під час Революції Гідності, він стояв на Майдані. А коли Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, відразу ж вступив до лав ЗСУ.

Відомо, що Чепіль проходив військове навчання в Німеччині. Там він навчався керувати бойовою машиною "Бредлі". Чепель був сержантом взводу, командиром бойової машини і виконував обов'язки командира взводу.

Відео дня

Варто відзначити, що до війни чоловік захоплювався музикою. Більш того, він був учасником кавер груп Frisson Band і Smerichka. Також він проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку.

Навесні 2021 року він одружився зі своєю колегою. У нього повинно було бути довге і щасливе життя, якби не війна.

На жаль, він загинув 28 червня поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання зі штурму ворожої позиції.

Раніше у важкому бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський.

Вас також можуть зацікавити новини: