Олексій Хільський захищав Україну з перших днів великої війни.

На Запорізькому напрямку в бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський. Про це повідомила його дружина Надія.

Дівчина написала на своїй сторінці в Facebook, що Олексій загинув під час виконання бойового завдання.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Він був найкращим, кого я знаю. Найбільш хорошим! Найкрасивішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив з пристрастю. А яка у нього була жага життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїне", - написала Надія.

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Відомо, що Олексій двічі отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Він був у найгарячіших точках - брав участь у наступі в Херсоні, захищав Бахмут і Соледар.

Що відомо про Олексія Хільського

Олексій Хільський народився в Дніпродзержинську. Акторську кар'єру почав будувати в 2013 році. Він знявся в таких картинах як "Кріпосна", "Квочка", "Місце під сонцем", "Непрекрасна леді", "На твоєму боці", "Нюхач" та інших.

Раніше УНІАН повідомляв, що відомий режисер Андрій Максименко отримав поранення в голову на війні і помер.

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