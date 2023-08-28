Молодий артист з перших днів великої війни захищав Україну.

21-річний Савелій Федан - український співак з Енергодару, учасник дев'ятого сезону талант-шоу "Х-фактор". З початку повномасштабної війни він змінив мікрофон на зброю.

Більше півтора роки він боровся за свободу і незалежність рідної країни на фронті, проте сьогодні стало відомо про його героїчну загибель.

Про загибель Федана розповів мер Енергодара Дмитро Орлов. Він написав, що Савелій завжди вірив у майбутнє своєї країни, тому без краплі сумніву пішов на фронт.

"Ми пам'ятатимемо Савелія таким: талановитим і світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни і, не вагаючись, став на її захист", - сказав Орлов.

Відомо, що спочатку Савелій навчався в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник", після - вступив на факультет підготовки фахівців десантно-штурмових військ Одеської військової академії, а після початку повномасштабної війни мужньо став на захист України.

"Хлопець прожив на світі всього 21 рік... Попереду у нього повинно було бути довге і щасливе життя. Але життя хлопця обірвала війна, його забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати і руйнувати. Поділяємо біль втрати і приносимо щирі співчуття родині та близьким", - додав мер.

Варто відзначити, що вперше Савелій побував на фронті в 13 років. Він разом з волонтерами їздив до військових і піднімав їм бойовий дух своїми піснями. У 16 років він прийшов на шоу "Х-фактор", де виконав авторську пісню "Україна", написану після поїздки на Донбас.

Судді були вражені талантом Савелія, тому одноголосно сказали йому "Так". Однак побудувати успішну кар'єру в шоу-бізнесі молодому артисту не вдалося через вторгнення РФ.

Раніше стало відомо, що у важкому бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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