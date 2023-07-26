Артистка каже, що вона завжди була незадоволена собою.

Українська співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що у неї є комплекси з приводу зайвої ваги. Однак вона з цим нічого не робила, поки не почала відчувати дискомфорт.

За словами артистки, раніше проблеми з фігурою були у неї на другому плані, бо першочергово її хвилювала війна в рідній Україні.

"Я зараз собі не подобаюся, тому що я набрала вагу. Але, я для цього щось роблю. Спочатку мені було все одно. Тому що війна... Я нічого не робила. Я ходжу тільки на масаж і до косметолога, вже років 10", – сказала співачка.

Матвієнко зізналася, що користується косметологічними послугами. Вона раз на півроку робить уколи ботокса в чоло. Однак артистка каже, що хотіла б навчитися любити і приймати себе такою, яка вона є.

"Я все життя собі не подобалася, сумнівалася, якісь комплекси. Хоча тоді була така худенька, молоденька... Ось просто насолоджуватися життям треба", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко зізналася, що забрала Мірзояна з родини. Вони познайомилися в 2011 році, і тоді Арсен ще був одружений. Однак нічого не могло перешкодити їхньому коханню.

Вас також можуть зацікавити новини: