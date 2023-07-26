З екс-дружиною артиста вона не спілкувалася з цього приводу.

Українська співачка Тоня Матвієнко відкрила завісу свого особистого життя і розповіла, як почалися її стосунки з Арсеном Мірзояном. Вони познайомилися в 2011 році. Тоді артист був одружений і мав дітей.

Однак, як зізнається Матвієнко, вона все ж зважилася забрати його від першої дружини, тому що дуже покохала його. Артистка знайшла в собі сміливість зізнатися в цьому і каже, що їй не соромно.

За її словами, вона розуміє, що образила першу дружину Мірзояна, але це питання вони ніяк не обговорювали, тому що навіть не перетиналися.

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"Мені не те, що смішно. Невже люди якось... Нічого, що взагалі більшість з них закохані в мого чоловіка? А їх це не тригерить? Я відверто сказала всьому світу, що я полюбила чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це повинно бути соромно?" - сказала Тоня в програмі "Слава+".

І якщо з екс-дружиною Арсена вона не спілкується, то ось з його дітьми від першого шлюбу у неї дуже хороші стосунки. Зокрема з його старшим сином Владом. Більш того, хлопець живе разом з батьком і Тонею.

Стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Пара познайомилася в 2011 році. У них практично відразу зав'язалися стосунки. Якийсь час вони жили в цивільному шлюбі. Однак після народження дочки Ніни вони вирішили узаконити свої стосунки. У 2017 році у них відбулося весілля.

Крім того, Матвієнко виховує доньку Уляну від попередніх стосунків.

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