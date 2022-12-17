Артисти вже не вперше намагаються потрапити на Євробачення. Цього року журі та українці практично одноголосно проголосували за них.

17 грудня в Києві відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Згідно з оцінками журі та голосами глядачів, перше місце дісталося тернопільській групі TVORCHI. Ось як саунд-продюсер Андрій Гуцуляк прокоментував свою перемогу відразу після оголошення результатів:

"Я скажу чесно - ми не готувалися до промови, тому що не думали, що виграємо. Ми хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, кожному, хто слухає музику, і кожному, хто зараз бореться на фронті. Це дуже важливо. Ми постараємося зробити максимум, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі".

Вокаліст Джеффрі Кенні додав:

"Дякую, Україно. Дякую, журі. Дякую за голоси. І слава Україні!".

Як пройшов Нацвідбір на Євробачення 17 грудня

Захід провели в укритті в Києві. Учасників, глядачів і журналістів просили не розголошувати місце проведення, щоб уникнути провокацій. Ведучий Тимур Мірошниченко зазначив, що Нацвідбір проводився на глибині 90 метрів.

Вся техніка та обладнання живляться від генераторів, оскільки через масовані атаки по всій країні задіяні графіки відключень світла.

Виступ TVORCHI на Нацвідборі

Нагадаємо, фіналісти Нацвідбору в прямому ефірі заявили, що їм соромно за музику Kalush Orchestra, Skofka і Трінчер.

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