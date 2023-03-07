Вона заявила, що їй потрібно йти далі.

Українська актриса комедійного жанру, яка здобула популярність завдяки гумористичному шоу "Квартал 95", Олена Кравець розповіла, чи планує повертатися в студію.

У програмі "ЖВЛ" вона зізналася, що хоче спробувати щось нове, їй потрібно йти далі. Однак вона вдячна всім, хто був поруч з нею ці роки, і вона вірить, що актори з "Вечірнього Кварталу" на неї не ображаються.

"У мене немає межі подяки долі, Богу, кожному в "Кварталі". Я вдячна за найкращі роки свого життя. Відчуття певної спорідненості за всі ці роки його вже не вирубаєш сокирою. Це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся, що вони не ображені на мене", - сказала актриса.

Відео дня

Олена Кравець була зіркою "Кварталу 95"

У 2005 році з'явилася телепередача "Вечірній квартал", там Олена грала Юлію Тимошенко, Наталю Королевську, Надію Савченко, Олега Винника та інших.

У 2015-2019 роках разом з Володимиром Зеленським знімалася в серіалі "Слуга народу" на посаді голови Національного банку України, а потім - прем'єр-міністра.

Однак у грудні 2022 року вона заявила, що ставить участь у проекті "Вечірній Квартал" на паузу. Зараз вона є ведучою програми "Тихий вечір".

Вас також можуть зацікавити новини: