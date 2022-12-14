У актриси загострилася кропив'янка.

Українська актриса комедійного жанру Олена Кравець вирішила поставити на паузу своє творче життя і роботу в "Кварталі 95" через проблеми зі здоров'ям.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній знаменитість нагадала, що у неї кропив'янка. Останнім часом хвороба почала прогресувати, тому Кравець було некомфортно перебувати в кадрі.

Олена уточнила, що поки не знає, коли повернеться до зйомок. Однак вона вдячна колегам, що поставилися до її рішення з розумінням.

"Я взяла паузу, але поки не знаю, на який термін. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли. Вони знають мене вже багато років і бачили, що зі мною відбувається", - сказала Олена.

Зараз же Кравець є ведучою проекту "Тихий вечір". Вона розповіла, що з початком повномасштабної війни цінність кожного дня зросла, і вона не хоче проживати не своє життя.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець згадала, як застрягла в ліфті з дітьми.

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