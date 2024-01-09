Вони з коханим вже обговорювали цю тему.

Ведуча Надія Матвєєва розповіла, чи зробив освідчився їй коханий, який на 20 років молодший. За словами жінки, він говорив їй, що хоче одружитися, але далі слів справа поки не зайшла.

При цьому Матвєєва не переживає щодо того, що у них може бути цивільний шлюб, без офіційного оформлення стосунків.

"Домовленості в процесі формування, як я відчуваю. Не пропозиція була, а ось таке: "Я відчуваю, що я хочу на тобі одружитися". Ну, оригінальна пропозиція. Ось цей момент був. А потім ми живемо разом, цим насолоджуємося. А ось цього моменту не відбувається. Але я до цього спокійно ставлюся", - поділилася ведуча в програмі "Він Вона Шоу".

Вона додала, що стосунки без штампа в паспорті простіше розірвати. А ось якщо офіційно їх оформити, то вийти з них буде набагато складніше.

"Що робить шлюб зі стосунками? Підвищує ціну виходу зі стосунків. Скільки б не тривали стосунки, якщо ви неодружені, то легше з цього вийти", - додала Матвєєва.

Нагадаємо, раніше Надю Матвєєву захейтили за стосунки з чоловіком, який набагато молодший за неї. Однак жінка не розгубилася і знайшла, що відповісти незадоволеним підписникам.

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