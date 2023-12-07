Ведуча не стала мовчати, коли її почали ображати.

Ведуча Надія Матвєєва на своїй сторінці в Instagram поділилася фотографією, яку для неї зробив її бойфренд. Чорно-білий знімок вона підписала лаконічно: "Очима коханого".

У кадрі Матвєєва лежить на підлозі, посміхається і тягне руки до свого коханого.

Більшість її шанувальників позитивно відреагували на таке фото. У коментарях вони написали, що Матвєєва має справжній вигляд і помітно, що вона щаслива.

Відео дня

Однак знайшлися і ті, хто спробував "вколоти" знаменитість за стосунки з чоловіком, який набагато молодший за неї. Вони пишуть: "Менше говори про коханого, тому що він тобі як син".

Ведуча не стала мовчати і дуже гостро відповіла даний докір. У коментарях вона написала: "А ви експерт з кохання?"

Знаменитість підтримали й інші фоловери. Вони почали критикувати людей, які пишуть такі коментарі і радити їм, щоб вони жили своїм життям і не лізли в чуже.

Особисте життя Надії Матвєєвої

Особистість коханого Надія тримає в таємниці. При цьому вона не приховує, що вони дуже щасливі. В одному з інтерв'ю жінка зізналася, що спочатку її лякала різниця у віці, проте незабаром вона перестала звертати на неї уваги.

Також вона сказала, що у них з коханим, як і у всіх пар, виникають конфлікти. При цьому вона зрозуміла, що не потрібно намагатися переробити кохану людину, потрібно сприймати її такою, якою вона є.

Вас також можуть зацікавити новини: