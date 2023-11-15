Жінка намагається прийняти чоловіка зі всіма недоліками.

Двічі розлучена 54-річна Надія Матвєєва має чоловіка, який на двадцять років молодший за неї. Така різниця у віці викликала сумніви у жінки, але згодом вона зважилася на стосунки та закрила очі на скепсис та неприйняття мами і сина. Нині пара разом уже два роки.

На своїй сторінці в Instagram Матвєєва поділилася таємницями гармонії в сім’ї.

Головний секрет Надії – ніколи не варто намагатися переробити чоловіка. Жінка не приховує, що часом дуже важко стримувати себе, але це їй вдається.

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За словами Матвєєвої, коханий просить її приймати його таким, як він є. Вона намагається не підлаштовувати його під себе.

"Я нагадую собі: вір у нього, як у себе. Підтримуй, надихай, але не намагайся "рятувати" у складні для нього моменти, утримуйся від порад, якщо не просить", - каже знаменитість.

Жінка переконана, що будь-який вибір чоловіка треба поважати і не бути нав'язливою.

"Кохання, як на мене, це подорож, пригода і відповідальність. Буває незрозуміло, складно, але завжди цікаво, тому що в цій подорожі разом пізнаємо себе і світ. І так трапляється у всі часи, і в наш бунтівний час, коли пари намагаються зберегти кохання всупереч важким випробуванням", - додала вона.

Цікаво, що особу коханого Матвєєва тримає в таємниці, а також не ділиться спільними світлинами у соціальних мережах.

Що відомо про Надію Матвєєву

У 2012 році Надія Матвєєва стала ведучою тележурналу "Все буде добре". Цей проект приніс жінці всенародну популярність. Матвєєва щодня давала глядачкам різноманітні корисні поради. У 2018 році проект закрили.

Також Надія Матвєєва була ведучою кулінарної передачі "Все буде смачно". Її часто запрошують у ролі експерта і на інші проекти, наприклад, "Битва ескстрасенсів", "Ультиматум".

Після закриття тележурналу "Все буде добре" Надія Матвєєва вела власне онлайн-шоу "Ранок з Надією".

Раніше УНІАН писав, що телеведуча Матвєєва дуже сильно травмувала обличчя.

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