Українська телеведуча Надія Матвєєва, яка учора налякала фанів новиною про те, що травмувала обличчя, розповіла про інцидент. Як виявилося, вона отримала чимало підтримки, проте не обійшлося без хейтерів, які написали: "Сподіваюсь, кінь копитом зачепив?".
Матвєєва відреагувала на негативний коментар від підписниці. Вона зазначила, що її дуже дивує така реакція. Втім, ведуча вирішила не зациклюватися на хейтерах, а розповіла, що ж із нею сталося.
Як виявилося, Матвєєва травмувала обличчя під час зйомок. Ведуча хотіла спробувати стріляти.
"Ми знімаємо історію жінок, які боронять Україну. Одна з героїнь - снайперка Ірина. Разом із нею ми вирушили на полігон для того, щоб я подивилася, як снайпер стріляє з гвинтівки, і спробувала сама це зробити. Я намагалася бути обережною, але через мою недосвідченість оптичний приціл гвинтівки під час пострілу відскочив і вдарив мені в лоба", - повідомила Матвєєва у соціальних мережах.
Після того, як ведуча отримала травму, вона не могла одразу звернутися до лікаря. Проте вже згодом Матвєєва отримала допомогу спеціаліста, їй наклали шви.
"Зйомки ми завершили, а потім вже я відправилася до лікаря, він наклав мені шви. Для моєї роботи цей шрам трішки зайвий. Але мене потішив коментар, що я нині як Гаррі Поттер. І взагалі, дуже дякую вам за підтримку", - додала ведуча.
Нагадаємо, учора Матвєєева отримала травму до крові. Однак це не завадило їй з'явитися в кадрі.