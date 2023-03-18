Ведуча хотіла спробувати стріляти.

Українська телеведуча Надія Матвєєва, яка учора налякала фанів новиною про те, що травмувала обличчя, розповіла про інцидент. Як виявилося, вона отримала чимало підтримки, проте не обійшлося без хейтерів, які написали: "Сподіваюсь, кінь копитом зачепив?".

Матвєєва відреагувала на негативний коментар від підписниці. Вона зазначила, що її дуже дивує така реакція. Втім, ведуча вирішила не зациклюватися на хейтерах, а розповіла, що ж із нею сталося.

Як виявилося, Матвєєва травмувала обличчя під час зйомок. Ведуча хотіла спробувати стріляти.

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"Ми знімаємо історію жінок, які боронять Україну. Одна з героїнь - снайперка Ірина. Разом із нею ми вирушили на полігон для того, щоб я подивилася, як снайпер стріляє з гвинтівки, і спробувала сама це зробити. Я намагалася бути обережною, але через мою недосвідченість оптичний приціл гвинтівки під час пострілу відскочив і вдарив мені в лоба", - повідомила Матвєєва у соціальних мережах.

Після того, як ведуча отримала травму, вона не могла одразу звернутися до лікаря. Проте вже згодом Матвєєва отримала допомогу спеціаліста, їй наклали шви.

"Зйомки ми завершили, а потім вже я відправилася до лікаря, він наклав мені шви. Для моєї роботи цей шрам трішки зайвий. Але мене потішив коментар, що я нині як Гаррі Поттер. І взагалі, дуже дякую вам за підтримку", - додала ведуча.

Нагадаємо, учора Матвєєева отримала травму до крові. Однак це не завадило їй з'явитися в кадрі.

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