Як виявилось, інформація про перебування співачки лежить на поверхні.

Українська співачка Надія Мейхер перебуває у Росії. У мережі знайшли докази цього.

З'ясувалося, що, переглядаючи сторінку будь-якого користувача в Instagram, у графі "Інформація про обліковий запис" можна побачити, де знаходиться або де знаходився востаннє власник профілю. Блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі звернув на це увагу.

Виходячи із цієї публічної інформації, Мейхер нібито перебуває в Росії, або була там зовсім нещодавно. Чоловік співачки – російський бізнесмен Михайло Уржумцев. У шлюбі подружжя виховує двох спільних дочок. З початку війни він не робив жодних заяв.

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Життя Надії Мейхер після вторгнення РФ

Мейхер не коментує, де зараз перебуває. 5 серпня вона виступала у Болгарії, а до цього була в Німеччині та Італії.

Співачка після повномасштабного вторгнення публічно перейшла на українську мову та розповідала про звірства окупантів, евакуацію та благодійні ініціативи. У якийсь ммоент вона на кілька місяців зникла із соціальних мереж, а у травні повернулася із презентацією свого бренду.

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