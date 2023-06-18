Її розсекретила фотограф, яка робила для неї зйомку.

Українська співачка Надія Мейхер останнім часом рідко виходить на зв'язок з шанувальниками. Вона зрідка показує у своїх соцмережах жахи війни в Україні, хоча на початку повномасштабного російського вторгнення засудила злочинний режим Кремля.

Найчастіше співачка і актриса ділиться особистими фотографіями і рекламує свій магазин одягу для жінок.

Нещодавно вона влаштувала фотосесію, на якій позувала в нових речах свого бренду. Як розповіла пізніше фотограф Мейхер, зйомка проходила у Венеції. Скільки часу там перебуває знаменитість - невідомо.

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Відомо, що Надія - дружина російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Вони офіційно одружилися в 2014 році. У мережі поширювалася інформація, що в 2016 році він переїхав до співачки в Київ. Де зараз він перебуває і чи продовжує розвивати бізнес в РФ - невідомо. Мейхер ніяк не коментує його позицію щодо війни в Україні.

Зазначимо, останній пост Мейхер про війну в Україні датований 4 квітня. Відтоді вона нічого не говорила.

Нагадаємо, раніше блогер Беспалов говорив про те, що Мейхер з кінцями поїхала з України. Він зазначив, що співачка живе по сусідству з Олегом Винником у Німеччині.

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