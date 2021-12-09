Співачка замилувала шанувальників новим відео.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала у своєму інста-блозі кумедне відео, на якому намагається щось пояснити своєму замовнику, але так і не зрозуміло, що зірка хотіла сказати.

Читайте такожЛеся Нікітюк в міні-шортах і топі блиснула розкішною фігуроюНадя сама заплуталася, тому відеозапис був зіпсований. В кінці ролика Дорофєєва сказала кілька нецензурних слів, але вирішила не вирізати їх і показати своїм шанувальникам все, як є.

"Як клієнт пояснює замовнику завдання", - підписала ролик співачка.

"Можна нескінченно спостерігати як горить вогонь, тече вода і трішки троїть Дорофєєва", "Я, мабуть, кінцівку поставлю на будильник", "Господи, відчуваю, буду переглядати це ще 1500009 раз", "Хочу нарізку відео, як Надя матюкається", "Надя вміє підняти настрій", "Це я і мої спроби записати нормальне відеоповідомлення", "Смішно і незвично від гарної дівчинки чути мат", "Це дуже смішно", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала розпусну вечірку на честь концерту Дантеса.

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Автор: Діана Могилєвич