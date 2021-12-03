Співачка дуже раділа успіхам свого чоловіка та пустилася в "усі тяжкі".

Українська співачка Надя Дорофєєва показала розпусну вечірку, яка проходила на честь концерту її чоловіка Володимира Дантеса. На "тусі" було усе: алкоголь, танці на колінах та навіть облизування грудей.

Фрагменти вечірки Дорофєєва публікувала в Stories свого Instagram.

Так, 1 та 2 грудня Дантес давав сольні концерти у Києві. Співака підтримувала його дружина. Дорофєєва показала, як перед концертом артист та його команда готувалися до виступу, а після нього вони усі влаштували гучну афтепаті.

Дорофєєва танцювала на колінах, лунала голосна музика. Під хіти минулих років співачка та усі гості вечірки "відривалися" на повну. Дійшло навіть до того, що дві блогерки почали міритися грудьми. Згодом одна з них навіть облизала бюст другої.

Концерти Дантеса, до речі, пройшли гучно та успішно. Співак вразив фанів брутальним чорним макіяжем, який трохи нагадував фірмовий мейк-ап солісту гурту Maneskin. Дантес виконав свої пісні та кавери на композиції інших артистів. Звичайно ж, він заспівав хіт "Дівчинка Оля", від якого всі були у захваті.

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Автор: Віолетта Орлова