Артистка опублікувала анонс до нового україномовного альбому.

Українська співачка Надя Дорофєєва 16 вересня готується випустити свій перший україномовний альбом. У себе в Instagram-блозі вона опублікувала короткий відеоанонс, де використовувала свої дитячі кадри. На відео надії всього 12 років.

"Мене наповнюють люди. Сенси, що вони несуть. Місця, запахи, міста. Дуже важливі слова і тривоги", - сказала виконавиця в ролику.

На відео також чутно, як 12-річну Надю представляють перед виступом в її дитинстві.

Відео дня

Також на відео чути голос Дорофєєвої, взятий з одного з недавніх її інтерв'ю, де та відповіла, що готова до нових стосунків після розриву з Володимиром Дантесом.

Шанувальники написали, що їх дуже зворушив даний ролик Наді. Про свої емоції написали Даша Астаф'єва і Таня Муіньо, а новий бойфрент зірки Міша Кацурін написав, що вона - найулюбленіша співачка.

Зазначимо, 16 вересня виходить перший україномовний альбом Наді. Він отримав назву "Сенси".

Нагадаємо, Дорофєєва розчулила відео з дітьми свого бойфренда Міші Кацуріна.

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