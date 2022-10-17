Вони зайнялися малюванням на відкритому повітрі.

Співачка Надя Дорофєєва, яка навесні цього року заявила про розрив стосунків з Володимиром Дантесом, не втомлюється радувати публіку інформацією про свій новий роман. Так, влітку вона заявила, що у неї стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним. З того часу вона періодично показує щасливі кадри з ним і ділиться інформацією про спільно проведений час.

Наприклад, вихідні виконавиця і тренер "Голосу країни-12" провела на відкритому повітрі. Разом з Кацуріним вона займалася малюванням. Атмосферними кадрами Надя поділилася у своєму Instagram-блозі - пара намалювала спільну картину.

"Наша неділя", - коротко написала Надія Дорофєєва.

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У перервах між малюванням фарбами пара пила чай і мило розмовляла.

Розлучення Дорофєєвої і Дантеса

В середині березня цього року пара зробила спільний пост в Instagram і повідомила, що їх стосункам кінець. Вони вирішили розійтися ще до війни, але через всі ці події не наважувалися сказати про це публіці.

Після цього почали ходити чутки про роман Дорофєєвої з другом сім'ї і ресторатором Мішею Кацуріним. Чутки зірка підтвердила влітку цього року, після чого Дантес і колишня дружина Кацуріна Даша також не раз були помічені разом.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва оприлюднила повідомлення від росіян після атаки по Україні. Так, зірка повідомила, що деякі прихильники кровожерливої війни погрожують їй.

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