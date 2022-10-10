Співачка оприлюднила повідомлення від росіян після атаки по Україні.

Українська співачка Надя Дорофєєва оприлюднила у своїх соціальних мережах повідомлення з погрозами від росіян. Жителі країни-агресора пишуть їй, що бомблять Україну у відповідь за Кримський міст.

Так, знаменитість активно веде інформаційну війну і часто публікує наслідки бомбардувань українських міст. На одну з таких сторіз, що стосується сьогоднішніх ранкових обстрілів, відповіли росіяни.

"За міст, п*гань. Не з тими зв'язалися", - пишуть росіяни. Відео дня

Також вони відповіли на сторіз Наді про обстріли Запоріжжя. За словами жителів країни-агресора, у всьому винна Україна.

Зазначимо, 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту почалася сильна пожежа, також обвалилася частина дорожнього полотна. За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ.

Масована атака Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня вибухи лунають одразу в декількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни масовано атакують Україну.

Коментуючи обстріл РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей:

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять вдома в Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві".

Нагадаємо, раніше знаменитості відреагували на масовану атаку по Україні 10 жовтня.

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