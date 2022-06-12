Дует вийшов дуже зворушливим.

Українська співачка Надя Дорофєєва виступила на благодійному матчі "Л'успіталет – Динамо" в Іспанії.

Вона виконала свою нову пісню "Думи", яку записала разом з Артемом Пивоваровим. Але оскільки артист знаходиться на Західній Україні і не може виїхати за кордон, Надя сама заспівала їх спільну пісню.

А ось акомпанувала їй на гітарі 13-річна Софія, яку поранило металевим уламком ракети.

"Сьогодні у мене був особливий виступ – виступ поруч з дуже сильною дівчинкою, якій всього 13 років і нещодавно під час обстрілів рідного дому в Миколаївській області була поранена металевим уламком, який залишався в її скроні протягом декількох тижнів", – написала Дорофєєва в Instagram.

Також співачка зазначила, що Софія - це неймовірний приклад сили і бажання жити мирне прекрасне життя, щодня розвиватися, не втрачаючи ні дня і цінуючи кожну мить.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров довели мережу до сліз дуетною піснею "Думи".

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