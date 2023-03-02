Російський шоумен Дмитро Нагієв вийшов на зв'язок з шанувальниками. Він записав відео під пісню Михайла Круга "Володимирський централ", яка починається зі слів, що прийшла весна і промінчики тепла довірливо дивляться у вікно.
Такий ролик він підписав наступними словами:
"Весна. І надія запалилася. Будьте вже щасливі. Посміхайтеся, не тільки при перевірці на інсульт. Дивний час, дивна весна".
Незважаючи на те, що він відкрито не засуджує війну в Україні, а лише натякає на це у своїх відеозверненнях, цього разу в кадрі він з'явився у синьо-жовтій куртці.
Росіяни побачили в цьому підтримку України і вирішили уточнити у Нагієва, де він зараз перебуває. А ось українці подякували йому за людяність. Однак були й ті українці, які закликали його відкрито говорити про повномасштабне російське вторгнення.
Що пишуть користувачі мережі
- "Дмитро, привіт вам з Дніпра! Від щирого серця величезне спасибі за те, що ви проти війни в моїй країні. За вашу людяність і сміливість"
- "Дмитро, завдяки вам є надія, що не всі в країні геть відбиті, дякую вам"
- "Багатозначно постояти, покрасуватися на камеру, напустити туману, що б народ під постом глотки один одному перегриз, доводячи, що він за наших! Рік минув... Може вже час прямо озвучити свою громадянську позицію, якщо вас народ вважає лідером думок?"
- "Красунчик, Україна переможе"
- "Актор... Без слів зіграв"
Позиція Дмитра Нагієва щодо війни в Україні
Актор останній рік неактивно веде свої соцмережі. 24 лютого 2022 року він закликав зупинити війну, а потім опублікував деякі відео з натяком на засудження кремлівської влади.
Нещодавно він відмовився вести російську премію. Нагієв сказав, що обов'язково це зробить, але не зараз.