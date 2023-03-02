Шанувальники розділилися на два табори.

Російський шоумен Дмитро Нагієв вийшов на зв'язок з шанувальниками. Він записав відео під пісню Михайла Круга "Володимирський централ", яка починається зі слів, що прийшла весна і промінчики тепла довірливо дивляться у вікно.

Такий ролик він підписав наступними словами:

"Весна. І надія запалилася. Будьте вже щасливі. Посміхайтеся, не тільки при перевірці на інсульт. Дивний час, дивна весна".

Незважаючи на те, що він відкрито не засуджує війну в Україні, а лише натякає на це у своїх відеозверненнях, цього разу в кадрі він з'явився у синьо-жовтій куртці.

Росіяни побачили в цьому підтримку України і вирішили уточнити у Нагієва, де він зараз перебуває. А ось українці подякували йому за людяність. Однак були й ті українці, які закликали його відкрито говорити про повномасштабне російське вторгнення.

Що пишуть користувачі мережі

"Дмитро, привіт вам з Дніпра! Від щирого серця величезне спасибі за те, що ви проти війни в моїй країні. За вашу людяність і сміливість"

"Дмитро, завдяки вам є надія, що не всі в країні геть відбиті, дякую вам"

"Багатозначно постояти, покрасуватися на камеру, напустити туману, що б народ під постом глотки один одному перегриз, доводячи, що він за наших! Рік минув... Може вже час прямо озвучити свою громадянську позицію, якщо вас народ вважає лідером думок?"

"Красунчик, Україна переможе"

"Актор... Без слів зіграв"

Позиція Дмитра Нагієва щодо війни в Україні

Актор останній рік неактивно веде свої соцмережі. 24 лютого 2022 року він закликав зупинити війну, а потім опублікував деякі відео з натяком на засудження кремлівської влади.

Нещодавно він відмовився вести російську премію. Нагієв сказав, що обов'язково це зробить, але не зараз.

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