Співачка запевняє, що Філіп Кіркоров розуміє, що зараз насправді відбувається в Україні.

Співачка Світлана Лобода дала інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай і розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона писала своїм російським колегам.

"Коли все почалося, я писала багатьом артистам, в тому числі листувалися з Кіркоровим. Я просила їх не підтримувати режим і просила зрозуміти нас, показувала кадри, відправляла відео. Кіркоров говорив, що буде намагатися це робити, що для нього це важливо, що він все розуміє, але потім минув час, і я думаю, що його просто нагнули, як і всіх", - припустила Світлана Лобода.

Відзначимо, що сама Лобода довгий час займала неоднозначну позицію. Так, до 24 лютого 2022 року вона активно виступала в Росії, а після цього хоч і заявила про позицію проти війни, але зробила це не одразу. Саме тому її ім'я нерідко ставлять в список зрадників поряд, наприклад, з Ані Лорак. Лобода вважає, що це несправедливо.

"Ми сьогодні знаходимося тут в Києві, а вони знаходяться в Росії, працюють і живуть там. Тому люди, які порівнюють нас, це люди або нечесні, або просто вони маніпулятори", - заявила Лобода.

Чим зараз займається Лобода

Протягом останнього року Світлана Лобода намагається дати своїм українським шанувальникам зрозуміти, що вона одумалася і тепер робить все для своєї країни. Так, вона дає благодійні концерти за кордоном, і заявляє, що частину від своїх доходів перераховує на відновлення зруйнованих міст.

Також артистка стала співати українською. Наприклад, нещодавно вийшов її альбом "Made in U". Деякі шанувальники вдячні їй за свідому позицію, але частина колишніх слухачів Світлани стверджує, що вона робить це тільки для того, щоб не втратити популярність.

Нагадаємо, Лобода прокоментувала продаж особняка в Москві.

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